Из Саратова в Хвалынск стало больше поездок на теплоходах несмотря на коронавирус
Минтранс Саратовской области сегодня, 5 августа, проверил, как пассажиры речного транспорта соблюдают масочный режим.
Рейд прошел по маршрутам теплоходов «Саратов — Шумейка» и «Саратов —Сосновка».
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Сотрудники транспорта измеряли температуру у граждан перед трапом, напоминали о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Если у кого-то не было средства индивидуальной защиты, его выдавали.
- Результатом проверки я удовлетворен. Единственный неприятный момент: когда мы зашли на борт, в салоне уже сидели пассажиры, часть из них была без масок. На вопрос об отсутствии индивидуальных средств защиты, многие достали их и сказали, что не надевали из-за жары, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Иван Козаченко.
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Он отметил, что теплоходы с открытыми палубами позволяют в большей мере соблюдать социальную дистанцию.
Предпринимательница Светлана Тимошок подчеркнула, что в этом году из-за ограничительных мер по коронавирусу речное такси не стало функционировать, хотя и все документы готовы. А число поездок речным транспортом в Хвалынск возросло.
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ИСТОЧНИК KP.RU