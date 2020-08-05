Кинотеатры в Саратове не откроются, матчи «Сокола» пройдут без зрителей

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:48:24+03:00

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У Роспотребнадзора по Саратовской области нет никакой официальной информации о возможности открыться кинотеатрам с 13 августа.

Этот вопрос отказалась комментировать на брифинге в Минздраве 5 августа замруководителя ведомства Надежда Матвеева.

Также она заявила, отвечая на вопросы журналистов, что к ним не поступало обращений по поводу возможности присутствия болельщиков на трибунах в ходе футбольных матчей местного «Сокола».

- Мне непонятен термин «представители региональных команд». Если это тренерский штаб, то он может присутствовать на матче. Пока обращений о присутствии болельщиков на стадионе на матче «Сокола» не поступало. Скорее всего, будут играть без зрителей, — заявила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU