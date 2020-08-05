Без воды осталась улица и три поселка в Саратове

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:47:33+03:00

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Сегодня, 5 августа, без воды остались жители поселков Жасминный, Дачный, Соколовый, а также четной стороны Буровой улицы от 3-й Степной до Панфилова в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Водоснабжение вернут ориентировочно до 20:00, как только закончат работы на коммуникациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU