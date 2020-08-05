Без воды осталась улица и три поселка в Саратове
Идут работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Сегодня, 5 августа, без воды остались жители поселков Жасминный, Дачный, Соколовый, а также четной стороны Буровой улицы от 3-й Степной до Панфилова в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Водоснабжение вернут ориентировочно до 20:00, как только закончат работы на коммуникациях.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU