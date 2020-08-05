Старушка в Саратове обменяла двум мошенницам деньги на ксерокопии

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:20:54+03:00

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В Заводском районе Саратова мошенники обманули 91-летнюю женщину.

- В квартиру к старушке пришли две злоумышленницы, представившись сотрудницами пенсионного фонда. Они рассказали пенсионерке о положенной компенсации в 1 тыс. рублей. Однако у них было только 5 тыс. рублей. Бабушка отсчитала им сдачу, а заодно неосмотрительно дала незнакомкам возможность увидеть, что у нее еще есть деньги. Тогда они уговорили гражданку разменять им и другие купюры, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

После ухода женщин она поняла, что вместо настоящих денег ей дали цветные ксерокопии. Ущерб составил 19 тыс. рублей.

Полиция просит горожан не впускать в квартиру незнакомцев и быть внимательным, если вам предлагают решить какие-то финансовые вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU