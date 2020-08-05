В Саратове бизнес-леди провела ночь со случайным знакомым и лишилась драгоценностей на 100 тыс. рублей
У бизнес-леди из Саратова ухажер украл драгоценности.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленника стали ювелирные украшения: кольца, браслеты, серьги — на сумму 100 тыс. рублей.
По версии следствия, 47-летняя женщина познакомилась с мужчиной в кафе. Она пригласила его к себе в гости, где они провели ночь. Утром дама обнаружила пропажу драгоценностей и пошла в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого — ранее судимого 39-летнего мужчину. Он рассказал, что часть украшений успел продать на 3-й Дачной и Сенном рынке. Остальное было у него изъято.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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ИСТОЧНИК KP.RU