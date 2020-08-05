На трассе под Вольском лихач опрокинул фуру
Водитель госпитализирован
Фура перевернулась на трассе под Вольском. Фото ГИБДД про Саратовской области
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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград ночью перевернулась фура.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 02:20 на 133-м км автодороги в Вольском районе.
По предварительной версии, 41-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом превысил скорость. Фура опрокинулась в кювет.
Шофера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU