В Саратове женщина потеряла 50 тыс. рублей из желания сдать квартиру

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:40:10+03:00

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Жертвой мошенника стала 67-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила объявление на сайте в интернете о сдаче квартиры в центре города. Ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату.

Правда, для этого зачем-то пенсионерке надо было пойти к банкомату и сообщить все данные своей карты. В итоге у нее со счета пропали 50 тыс. рублей.

Гражданка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU