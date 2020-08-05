В Саратове женщина потеряла 50 тыс. рублей из желания сдать квартиру
Жертвой мошенника стала 67-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила объявление на сайте в интернете о сдаче квартиры в центре города. Ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату.
Правда, для этого зачем-то пенсионерке надо было пойти к банкомату и сообщить все данные своей карты. В итоге у нее со счета пропали 50 тыс. рублей.
Гражданка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU