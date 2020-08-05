В Саратове два дня ГИБДД проводит рейд по тонировке

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:28:14+03:00

На первый раз нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей

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С 5 по 7 августа в Саратове будут ловить любителей тонировки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за первое нарушение придется отдать 500 рублей. Водителю вручат предписание, где будет написан срок, за который нужно устранить нарушение. Если этого не сделать, грозит административная ответственность, даже арест на 15 суток.

Отметим, что за семь месяцев 2020 года за чрезмерную любовь к черным стеклам призвали к ответу свыше 16,5 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU