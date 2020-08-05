В Саратовской области цена на топливо выросла на 74 копейки
С начала года цены на топливо в Саратовской области выросли на 74 копейки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, рост цен на дизельное топливо и бензин не превышает уровня инфляции.
По данным на 5 августа, средние цены литра автомобильного бензина составляют 44,59 рубля. Это шестое место по ПФО и 24-е в России. За минувшую неделю изменений не зафиксировано.
Всего в регионе работают 356 АЗС.
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ИСТОЧНИК KP.RU