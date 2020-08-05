Полицейский в Саратове ударил задержанного головой о косяк перед камерами

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:42:13+03:00

Экс-правоохранителя не стали отправлять в колонию, а приговорили к условному сроку

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В Ленинском районе Саратова осудили бывшего полицейского. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

- Днем 28 января сотрудник отдела полиции №7 в составе УМВД России по Саратову схватил 34-летнего задержанного за административное правонарушение за одежду в области груди и ударил головой об дверной косяк. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Дело следователи возбудили по материалам из оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.

Под тяжестью доказательств мужчина признал вину. Ему присудили три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU