2020-08-05T10:21:53+03:00
Общество

Трофимовский мост в Саратове откроют 1 октября

Проезд по Шехурдина — 15 августа [фото]
Екатерина Семенова
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Трофимовский мост откроют через два месяцаТрофимовский мост откроют через два месяцаФото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Улицу Шехурдина в Саратове откроют для проезда с 15 августа, а Трофимовский мост — с 1 октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатор области, об этом было заявлено во время посещения объекта Валерием Радаевым 4 августа.

Валерий Радаев посетил строящийся мост Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Валерий Радаев посетил строящийся мостФото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сейчас уже подготовлен дорожный профиль по Шехурдина — на участке под мостом. Укладка асфальта начнется 10 августа.

- Стратегию не меняем. Трофимовский мост должен быть открыт 1 октября. Объект запускаем поэтапно, причем начинаем с транспортных развязок, чтобы не создавать дополнительных неудобств жителям — заявил губернатор.

Скоро будет открыт проезд по Шехурдина Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Скоро будет открыт проезд по ШехурдинаФото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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