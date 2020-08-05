Саратовец избил до смерти брата поленом и попал в колонию на восемь лет

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:52:27+03:00

Потерпевший скончался в больнице через четыре месяца

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Мужчина 36 лет 11 сентября 2019 года пил в гостях у своего 37-летнего двоюродного брата и его сожительницы в коммуналке на Буровой. Родственники решили постричься и пошли в душ. После купания они поругались, и в коридоре младший пнул старшего и ударил кулаком по лицу. Тот в ответ деревянным поленом три раза ударил оппонента по голове, из-за чего он потерял сознание, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Мужчина избил брата поленом по головеФото: СУ СКР по Саратовской области

Потерпевшего брат занес в комнату и только на следующий день вызвал «скорую». Несмотря на лечение, 10 января 2020 года мужчина скончался.

На суде мужчина раскаялся в преступленииФото: СУ СКР по Саратовской области

Злоумышленник признал свою вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор в законную силу не вступил.

Избитый умер в больнице спустя четыре месяцаФото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU