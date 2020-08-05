2020-08-05T09:52:27+03:00
Происшествия

Саратовец избил до смерти брата поленом и попал в колонию на восемь лет

Потерпевший скончался в больнице через четыре месяца
Ольга Симонова
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Саратовца приговорили к восьми годам колонииСаратовца приговорили к восьми годам колонииФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Мужчина 36 лет 11 сентября 2019 года пил в гостях у своего 37-летнего двоюродного брата и его сожительницы в коммуналке на Буровой. Родственники решили постричься и пошли в душ. После купания они поругались, и в коридоре младший пнул старшего и ударил кулаком по лицу. Тот в ответ деревянным поленом три раза ударил оппонента по голове, из-за чего он потерял сознание, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Мужчина избил брата поленом по голове Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина избил брата поленом по головеФото: СУ СКР по Саратовской области

Потерпевшего брат занес в комнату и только на следующий день вызвал «скорую». Несмотря на лечение, 10 января 2020 года мужчина скончался.

На суде мужчина раскаялся в преступлении Фото: СУ СКР по Саратовской области

На суде мужчина раскаялся в преступленииФото: СУ СКР по Саратовской области

Злоумышленник признал свою вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор в законную силу не вступил.

Избитый умер в больнице спустя четыре месяца Фото: СУ СКР по Саратовской области

Избитый умер в больнице спустя четыре месяцаФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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