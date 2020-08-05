Мошенники обманули саратовца при покупке офисной бумаги
Мошенники обманули 51-летнего жителя Саратова, который хотел купить офисную бумагу.
- Мужчина в интернете оставил заявку на приобретение 240 упаковок. Ему позвонила незнакомка, представилась сотрудницей службы логистики и указала номер счета, куда нужно перевести 42 тыс. рублей за заказ, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Отсканированный оплаченный чек гражданин отправил на электронный адрес фирмы, но ответа не получил.
Обманутый мужчина пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело.
Правоохранители просят горожан не перечислять деньги на неизвестные номера и не сообщать своих персональных данных. Фирмы и торговые онлайн-площадки нужно проверять на добросовестность, смотря отзывы.
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ИСТОЧНИК KP.RU