В Саратове мужчину отправили в колонию особого режима за призыв к бунту

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:19:48+03:00

Он также ранил инспектора СИЗО

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В Кировском районе Саратова вынесен приговор 27-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в применении насилия к сотруднику мест лишения свободы.

Установлено, что около 15 часов 6 мая инспекторы ФКУ СИЗО-1 в Саратове вели арестованного за хищение мужчину в медицинскую часть. По пути он начал выкрикивать призывы к бунту, при этом игнорируя требования инспектора замолчать.

В какой-то момент мужчина напал на сотрудника УФСИН, ударив его по лицу. Осколки пластикового забрала шлема ранили кожу под глазом.

Суд отправил гражданина в колонию особого режима на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU