В Саратове новый центр может появиться на месте старого аэропорта

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:18:24+03:00

Не все выступают за эту идею

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Эксперты во время круглого стола в рамках международного архитектурного конкурса обсудили, как можно изменить территорию старого аэропорта «Центральный» на Симбирской улице.

Доцент экономического факультета СГУ Анна Сычева озвучила результаты опроса среди местных жителей — 53% выступают за то, чтобы на этом месте появился парк или район с экологической составляющей. Новые рабочие места с жильем видят 17% граждан.

Член Общественной палаты Саратовской области Михаил Волков подчеркнул, что в этом районе часто бывают пробки, а значит, аэропорт можно приспособить для формирования магистральных путей. По его мнению, здесь нужно создать деловой центр для бизнес-центров, офисов, коворкингов и концертных залов.

Генеральный директор ОАО «НИПИ Гипропромсельстрой» Владимир Вирич выступил за «альтернативный центр» с административными и культурными зданиями.

Краевед Денис Жабкин подчеркнул, что нужно сохранить здание аэропорта, сквера за ним, терминала, диспетчерской вышки и самолетов Ан-24 и Як-42 как историческую память.

Архитектор Сергей Лазарев подметил, что в таких обсуждениях не обойдется без перетягивания каната между парками, бизнесом и жильем.

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ИСТОЧНИК KP.RU