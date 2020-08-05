В Саратове новый центр может появиться на месте старого аэропорта
Эксперты во время круглого стола в рамках международного архитектурного конкурса обсудили, как можно изменить территорию старого аэропорта «Центральный» на Симбирской улице.
Доцент экономического факультета СГУ Анна Сычева озвучила результаты опроса среди местных жителей — 53% выступают за то, чтобы на этом месте появился парк или район с экологической составляющей. Новые рабочие места с жильем видят 17% граждан.
Член Общественной палаты Саратовской области Михаил Волков подчеркнул, что в этом районе часто бывают пробки, а значит, аэропорт можно приспособить для формирования магистральных путей. По его мнению, здесь нужно создать деловой центр для бизнес-центров, офисов, коворкингов и концертных залов.
Генеральный директор ОАО «НИПИ Гипропромсельстрой» Владимир Вирич выступил за «альтернативный центр» с административными и культурными зданиями.
Краевед Денис Жабкин подчеркнул, что нужно сохранить здание аэропорта, сквера за ним, терминала, диспетчерской вышки и самолетов Ан-24 и Як-42 как историческую память.
Архитектор Сергей Лазарев подметил, что в таких обсуждениях не обойдется без перетягивания каната между парками, бизнесом и жильем.
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ИСТОЧНИК KP.RU