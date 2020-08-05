В Саратовской области 94 человека заразились коронавирусом

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:10:46+03:00

Новые случаи коронавируса выявлены в Саратове и по области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Саратовской области за сутки зарегистрировано 94 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе с начала пандемии подтверждены 9 878 диагнозов.

Больше всего новых заболевших приходится на Саратов — 38 человек. 11 — в Энгельсском районе, девять — в Балаковском, восемь в — в Вольском, в остальных по четыре и менее.

Выздоровели уже 6 040 человек, за сутки — 107.

Среди новых заболевших семь детей и 29 человек старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU