2020-08-05T09:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области 94 человека заразились коронавирусом

Выздоровели 107 человек
Екатерина Семенова
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Новые случаи коронавируса выявлены в Саратове и по областиНовые случаи коронавируса выявлены в Саратове и по областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратовской области за сутки зарегистрировано 94 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе с начала пандемии подтверждены 9 878 диагнозов.

Больше всего новых заболевших приходится на Саратов — 38 человек. 11 — в Энгельсском районе, девять — в Балаковском, восемь в — в Вольском, в остальных по четыре и менее.

Выздоровели уже 6 040 человек, за сутки — 107.

Среди новых заболевших семь детей и 29 человек старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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