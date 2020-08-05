До вечера продлено отключение воды в двух районах Саратова

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:05:16+03:00

Во время ремонта выявлен дефект водовода

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Масштабное отключение воды в Волжском и Фрунзенском районах Саратова продлевается.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной этого стал выявленный дефект на коммуникациях.

Напомним, ранее коммунальщики планировали завершить работы к 07:30 сегодня. Однако они продлятся до 20 часов.

Будет продолжен подвоз воды. Сейчас цистерна находится на территории 9-й горбольницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU