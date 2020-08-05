До вечера продлено отключение воды в двух районах Саратова
Масштабное отключение воды в Волжском и Фрунзенском районах Саратова продлевается.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной этого стал выявленный дефект на коммуникациях.
Напомним, ранее коммунальщики планировали завершить работы к 07:30 сегодня. Однако они продлятся до 20 часов.
Будет продолжен подвоз воды. Сейчас цистерна находится на территории 9-й горбольницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU