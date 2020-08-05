В Саратове наркоман украл 20 пачек сигарет из магазина
Полиция раскрыла кражу, которая произошла 28 июля 2020 года в поселке Солнечный Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то унес из подсобки магазина на улице Тархова 20 пачек сигарет. Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний наркоман-рецидивист, который не стал отрицать своей вины.
Похищенное у него не изъяли, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU