В Саратове наркоман украл 20 пачек сигарет из магазина

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:53:54+03:00

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Полиция раскрыла кражу, которая произошла 28 июля 2020 года в поселке Солнечный Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то унес из подсобки магазина на улице Тархова 20 пачек сигарет. Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний наркоман-рецидивист, который не стал отрицать своей вины.

Похищенное у него не изъяли, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU