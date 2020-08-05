Мужчина из Ртищева проведет 3,5 года в колонии за сбор конопли

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:50:23+03:00

Наркотик у него нашла полиция

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Суд признал 43-летнего жителя Ртищева виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в декабре 2019 года и январе 2020 года рецидивист нарвал коноплю и стал хранить у себя, пока траву не изъяла полиция.

Мужчину отправили на 3,5 года в исправительную колонию особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU