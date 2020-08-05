2020-08-05T09:00:16+03:00
Общество

Эхо Бейрута: в Саратове и Энгельсе шокированы необычным природным явлением

Яркая радуга поразила жителей [фото]
Александр Уриевский
Поделиться:
Яркая радуга вызвала восхищение горожан. Фото Руслана Суходолова из группы "Энгельс онлайн"Яркая радуга вызвала восхищение горожан. Фото Руслана Суходолова из группы "Энгельс онлайн"
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области заметили необычное атмосферное явление.

В соцсетях они активно делятся фотографиями радуги. В некоторых местах она двойная, в других представляла собой законченную четкую дугу. Необычно также, что радуга появилась вечером, когда солнце уже почти село. Поэтому на фоне заката она выглядела особенно красиво.

Радуга над Саратовом. Фото Тани Ивановой из группы "Типичный Саратов"

Радуга над Саратовом. Фото Тани Ивановой из группы "Типичный Саратов"

В комментариях под постами в соцсетях большинство пользователей восхищаются красотой природного явления. Есть и те, кто напомнил о вчерашней трагедии в Бейруте, где прогремел мощный взрыв, заявив, что это и есть источник зарева.

Двойную радугу увидели в Энгельсе. Фото Дмитрия Горлова из группы "Энгельс онлайн"

Двойную радугу увидели в Энгельсе. Фото Дмитрия Горлова из группы "Энгельс онлайн"

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчину отправили в колонию особого режима за призыв к бунту
Мошенники обманули саратовца при покупке офисной бумаги
В Саратове новый центр может появиться на месте старого аэропорта
В Саратовской области 94 человека заразились коронавирусом
До вечера продлено отключение воды в двух районах Саратова
В Саратове наркоман украл 20 пачек сигарет из магазина
Мужчина из Ртищева проведет 3,5 года в колонии за сбор конопли
Володин — заказчикам строительства: Понимаете, чем может закончиться ваша страусиная позиция
Эхо Бейрута: в Саратове и Энгельсе шокированы необычным природным явлением
Похититель чермета в Балакове отправился в колонию на полтора года
Женщина на иномарке отправила водителя мопеда в больницу в Энгельсе
В Энгельсе труп пролежал два года в квартире
В Саратове ожидается жаркая среда
В Вольске женщина зарезала сожителя из-за подозрений в измене
Четыре автомобиля столкнулись на проспекте 50 лет Октября в Саратове
Пьяный мужчина застрял в заборе в Энгельсе
Жители Саратовской области стали чаще умирать
Саратовское УФСБ сообщило, что смогло уберечь от разглашения гостайну
В Саратовской области пастух нашел труп мужчины без одежды
Валерий Радаев поручил собрать шесть млн тонн зерна в Саратовской области
В ПривЖД прокомментировали сход с рельсов вагона на станции Саратов-Порт
Министр Олег Костин: Мы готовы ко второму этапу снятия ограничений в Саратовской области
Расписание в школах Саратова составят, чтобы «минимизировать контакты учеников»