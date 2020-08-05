Эхо Бейрута: в Саратове и Энгельсе шокированы необычным природным явлением

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:00:16+03:00

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Жители Саратовской области заметили необычное атмосферное явление.

В соцсетях они активно делятся фотографиями радуги. В некоторых местах она двойная, в других представляла собой законченную четкую дугу. Необычно также, что радуга появилась вечером, когда солнце уже почти село. Поэтому на фоне заката она выглядела особенно красиво.

Радуга над Саратовом. Фото Тани Ивановой из группы "Типичный Саратов"

В комментариях под постами в соцсетях большинство пользователей восхищаются красотой природного явления. Есть и те, кто напомнил о вчерашней трагедии в Бейруте, где прогремел мощный взрыв, заявив, что это и есть источник зарева.

Двойную радугу увидели в Энгельсе. Фото Дмитрия Горлова из группы "Энгельс онлайн"

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ИСТОЧНИК KP.RU