Похититель чермета в Балакове отправился в колонию на полтора года
В Балакове Саратовской области вынесен приговор похитителям металла.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, виновными признаны 35-летний ранее судимый мужчина и его 64-летний отец.
18 апреля отец с сыном приехали в одну из организаций города и с неохраняемой территории украли лом черного металла. После они сдали его в пункт приема.
Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.
Суд отправил сына с учетом рецидива в колонию строгого режима на полтора года, а отец приговорен к 150 часам обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU