Похититель чермета в Балакове отправился в колонию на полтора года

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:28:27+03:00

Его отец будет отрабатывать ущерб на воле

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор похитителям металла.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, виновными признаны 35-летний ранее судимый мужчина и его 64-летний отец.

18 апреля отец с сыном приехали в одну из организаций города и с неохраняемой территории украли лом черного металла. После они сдали его в пункт приема.

Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Суд отправил сына с учетом рецидива в колонию строгого режима на полтора года, а отец приговорен к 150 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU