Женщина на иномарке отправила водителя мопеда в больницу в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области вечером 4 августа в ДТП пострадал мужчина на мопеде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №83 по проспекту Фридриха Энгельса.
По предварительной версии, 50-летняя женщина за рулем Renault Logan при повороте налево не уступила дорогу мопеду Racer. Им управлял 35-летний мужчина.
В результате он пострадал и был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU