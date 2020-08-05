2020-08-05T08:27:39+03:00
Происшествия

Женщина на иномарке отправила водителя мопеда в больницу в Энгельсе

Авария произошла на проспекте Энгельса
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области вечером 4 августа в ДТП пострадал мужчина на мопеде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №83 по проспекту Фридриха Энгельса.

По предварительной версии, 50-летняя женщина за рулем Renault Logan при повороте налево не уступила дорогу мопеду Racer. Им управлял 35-летний мужчина.

В результате он пострадал и был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчину отправили в колонию особого режима за призыв к бунту
Мошенники обманули саратовца при покупке офисной бумаги
В Саратове новый центр может появиться на месте старого аэропорта
В Саратовской области 94 человека заразились коронавирусом
До вечера продлено отключение воды в двух районах Саратова
В Саратове наркоман украл 20 пачек сигарет из магазина
Мужчина из Ртищева проведет 3,5 года в колонии за сбор конопли
Володин — заказчикам строительства: Понимаете, чем может закончиться ваша страусиная позиция
Эхо Бейрута: в Саратове и Энгельсе шокированы необычным природным явлением
Похититель чермета в Балакове отправился в колонию на полтора года
Женщина на иномарке отправила водителя мопеда в больницу в Энгельсе
В Энгельсе труп пролежал два года в квартире
В Саратове ожидается жаркая среда
В Вольске женщина зарезала сожителя из-за подозрений в измене
Четыре автомобиля столкнулись на проспекте 50 лет Октября в Саратове
Пьяный мужчина застрял в заборе в Энгельсе
Жители Саратовской области стали чаще умирать
Саратовское УФСБ сообщило, что смогло уберечь от разглашения гостайну
В Саратовской области пастух нашел труп мужчины без одежды
Валерий Радаев поручил собрать шесть млн тонн зерна в Саратовской области
В ПривЖД прокомментировали сход с рельсов вагона на станции Саратов-Порт
Министр Олег Костин: Мы готовы ко второму этапу снятия ограничений в Саратовской области
Расписание в школах Саратова составят, чтобы «минимизировать контакты учеников»