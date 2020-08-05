Женщина на иномарке отправила водителя мопеда в больницу в Энгельсе

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:27:39+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вечером 4 августа в ДТП пострадал мужчина на мопеде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №83 по проспекту Фридриха Энгельса.

По предварительной версии, 50-летняя женщина за рулем Renault Logan при повороте налево не уступила дорогу мопеду Racer. Им управлял 35-летний мужчина.

В результате он пострадал и был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU