В Энгельсе труп пролежал два года в квартире
В квартире дома на улице Комсомольская в Энгельсе найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело пролежало там два года.
Ранее, 17 июля, жительница другого региона России обратилась в полицию Энгельса, сообщив, что долгое время ее 52-летний родственник не выходит на связь. Была проведена проверка о местах его возможного пребывания. 4 августа квартиру пропавшего вскрыли. На полу найден мумифицированный труп.
Эксперты предварительной установили, что мужчина скончался два года назад.
Сейчас специалисты СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU