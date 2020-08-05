В Энгельсе труп пролежал два года в квартире

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:06:36+03:00

Тело было найдено в квартире дома в Энгельсе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тело нашли после заявления его родственницы о пропаже

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В квартире дома на улице Комсомольская в Энгельсе найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело пролежало там два года.

Ранее, 17 июля, жительница другого региона России обратилась в полицию Энгельса, сообщив, что долгое время ее 52-летний родственник не выходит на связь. Была проведена проверка о местах его возможного пребывания. 4 августа квартиру пропавшего вскрыли. На полу найден мумифицированный труп.

Эксперты предварительной установили, что мужчина скончался два года назад.

Сейчас специалисты СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU