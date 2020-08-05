В Вольске женщина зарезала сожителя из-за подозрений в измене

5 Авг. 2020 2020-08-04T22:07:25+03:00

Женщина призналась и была арестована Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске арестовали женщину по обвинению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину 30-летняя женщина признала полностью.

Следствие полагает, что в ночь на 2 августа сожители поссорились у себя дома на 1-м Меловом проезде. Поводом стали подозрения мужчины в неверности женщины. Когда он высказал свои претензии и пошел в другую комнату, она схватила нож и ударила в спину. После этого добила его ножом, когда пострадавший упал на кровать.

Экспертиза установила, что причиной смерти стали раны легкого, сердца, подключичной вены, а также большая потеря крови.

Когда пострадавший умер, женщина накрыла труп пледом и сбежала. А утром вернулась, вызвала полицию и сообщила, что нашла его сожителя мертвым. Однако следователям удалось найти доказывающие ее вину улики.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU