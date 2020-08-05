В Вольске женщина зарезала сожителя из-за подозрений в измене
В Вольске арестовали женщину по обвинению в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину 30-летняя женщина признала полностью.
Следствие полагает, что в ночь на 2 августа сожители поссорились у себя дома на 1-м Меловом проезде. Поводом стали подозрения мужчины в неверности женщины. Когда он высказал свои претензии и пошел в другую комнату, она схватила нож и ударила в спину. После этого добила его ножом, когда пострадавший упал на кровать.
Экспертиза установила, что причиной смерти стали раны легкого, сердца, подключичной вены, а также большая потеря крови.
Когда пострадавший умер, женщина накрыла труп пледом и сбежала. А утром вернулась, вызвала полицию и сообщила, что нашла его сожителя мертвым. Однако следователям удалось найти доказывающие ее вину улики.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU