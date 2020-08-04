Пьяный мужчина застрял в заборе в Энгельсе
Потребовалась помощь спасателей
Мужчине потребовалась помощь спасателей. Фото Саратовской областной службы спасения
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В Энгельсе пьяный мужчина провалился в яму.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на помощь их вызвал очевидец.
ЧП случилось на проспекте Энгельса, в районе дома №123. Спасатели прибыли на место и увидели, что нога мужчины застряла в дыре в заборе, и он не может выбраться сам. Мужчину освободили, медицинская помощь не потребовалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU