Пьяный мужчина застрял в заборе в Энгельсе

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:57:20+03:00

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В Энгельсе пьяный мужчина провалился в яму.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на помощь их вызвал очевидец.

ЧП случилось на проспекте Энгельса, в районе дома №123. Спасатели прибыли на место и увидели, что нога мужчины застряла в дыре в заборе, и он не может выбраться сам. Мужчину освободили, медицинская помощь не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU