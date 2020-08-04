2020-08-04T20:08:13+03:00
Общество

Жители Саратовской области стали чаще умирать

Растет смертность от болезней системы кровообращения
Екатерина Семенова
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В Саратовской области растет смертность населения.

Как сообщил на заседании Координационного совета министр здравоохранения Олег Костин, это общая тенденция по России и ПФО.

Причем за последние 17 лет смертность в регионе снижалась, но за первое полугодие 2020 года она выросла на 1,4%.

Главными причинами министр назвал болезни системы кровообращения и онкология. Примечательность, что смертность от новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и инфекций снижается, а от болезней системы кровообращения — растет.

Серьезный рост числа смертей зафиксирован от внешних причин, в том числе, в ДТП — на 13%.

По словам министра, особую обеспокоенность вызывает смертность трудоспособного населения, в частности, отравления алкоголем. За полугодие спиртосодержащими жидкостями отравились 362 человека, из них 215 — насмерть.

Кроме того Олег Костин сообщил, что от иных причин умерли 560 пациентов, зараженных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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