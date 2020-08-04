В Саратовской области пастух нашел труп мужчины без одежды
В Петровском районе Саратовской области сегодня днем, 4 августа, обнаружен труп мужчины.
- По предварительным данным, пастух нашел тело на окраине села Озерки и сообщил в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи осмотрели место происшествия и труп. На нем при внешнем осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти, одежда лежала рядом. Предполагается, что мужчина скончался около суток назад.
Все же была возбуждена доследственная проверка, в рамках которой назначена судмедэкспертиза. Она выяснит причину смерти гражданина. Его личность уже установлена. Это оказался 47-летний житель Озерков. Он жил один, но 1 августа находился в гостях у брата в том же селе, от которого ушел вечером.
В рамках проверки также выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU