В Саратовской области пастух нашел труп мужчины без одежды

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:38:17+03:00

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В Петровском районе Саратовской области сегодня днем, 4 августа, обнаружен труп мужчины.

- По предварительным данным, пастух нашел тело на окраине села Озерки и сообщил в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия и труп. На нем при внешнем осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти, одежда лежала рядом. Предполагается, что мужчина скончался около суток назад.

Все же была возбуждена доследственная проверка, в рамках которой назначена судмедэкспертиза. Она выяснит причину смерти гражданина. Его личность уже установлена. Это оказался 47-летний житель Озерков. Он жил один, но 1 августа находился в гостях у брата в том же селе, от которого ушел вечером.

В рамках проверки также выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU