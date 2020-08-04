2020-08-04T20:24:55+03:00
Общество

Валерий Радаев поручил собрать шесть млн тонн зерна в Саратовской области

Уже собрано почти 3,5 млн тонн
Екатерина Семенова
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Стоит задача перед саратовскими хлеборобамиСтоит задача перед саратовскими хлеборобамиФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области собрано 3,45 млн тонн зерна нового урожая. Об этом на заседании Координационного совета в правительстве заявил министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Он отметил, что урожайность составляет в среднем 25 центнеров с гектара, и область лидирует в ПФО по валовому сбору. Завтра, по его словам, ожидается преодоление планки в 3,5 млн тонн.

На вопрос губернатора Валерия Радаева о планируемом объеме сбора министр ответил, что ставит задачу в пять млн тонн. Главу региона это не устроило. Он считает, что саратовские хлеборобы способны собрать больше.

- Шесть млн тонн вы должны собрать. Вот это задача. Ставьте перед собой такую задачу. Вы должны ориентироваться на такие цифры, — заявил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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