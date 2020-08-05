В Саратове ожидается жаркая среда

5 Авг. 2020 2020-08-04T16:06:43+03:00

На улице будет ветрено

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Сегодня, 5 августа, в Саратове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Его порывы достигнут 13-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU