В Саратове ожидается жаркая среда
На улице будет ветрено
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Сегодня, 5 августа, в Саратове ожидается переменная облачность, без осадков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Его порывы достигнут 13-18 м/с.
Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU