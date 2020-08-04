Музыкант Пашкет из Энгельса просит пельмени и заниженную черную «Приору»
Музыкант из Энгельса Пашкет (Павел Петров), известный после того как обвинил продюсера Макса Фадеева в плагиате, готовится к концертам.
Об этом он написал на своей странице в соцсети, выставив райдер.
Пашкет, кроме гонорара за выступление, просит обеспечить его билетами на самолет, поезд или автобус, «харчами» (музыкант предпочитает хлеб, чай и пельмени), ночлегом. В зале для выступления ему необходим ноутбук для флешки с минусами песен, любой микрофон. Доставку с вокзала или аэропорта следует организовать на заниженной черной «Ладе Приора» обязательно с тонировкой. Впрочем, его устроит любой автомобиль ВАЗ.
Концертную деятельность он готов начать уже в сентябре, его программа называется «Не сдавайся».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU