Музыкант Пашкет из Энгельса просит пельмени и заниженную черную «Приору»

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Музыкант из Энгельса Пашкет (Павел Петров), известный после того как обвинил продюсера Макса Фадеева в плагиате, готовится к концертам.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, выставив райдер.

Пашкет, кроме гонорара за выступление, просит обеспечить его билетами на самолет, поезд или автобус, «харчами» (музыкант предпочитает хлеб, чай и пельмени), ночлегом. В зале для выступления ему необходим ноутбук для флешки с минусами песен, любой микрофон. Доставку с вокзала или аэропорта следует организовать на заниженной черной «Ладе Приора» обязательно с тонировкой. Впрочем, его устроит любой автомобиль ВАЗ.

Концертную деятельность он готов начать уже в сентябре, его программа называется «Не сдавайся».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU