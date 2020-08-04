2020-08-04T16:11:12+03:00
Общество

Музыкант Пашкет из Энгельса просит пельмени и заниженную черную «Приору»

Он выставил райдер на концерты
Екатерина Семенова
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Музыкант из Энгельса Пашкет (Павел Петров), известный после того как обвинил продюсера Макса Фадеева в плагиате, готовится к концертам.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, выставив райдер.

Пашкет, кроме гонорара за выступление, просит обеспечить его билетами на самолет, поезд или автобус, «харчами» (музыкант предпочитает хлеб, чай и пельмени), ночлегом. В зале для выступления ему необходим ноутбук для флешки с минусами песен, любой микрофон. Доставку с вокзала или аэропорта следует организовать на заниженной черной «Ладе Приора» обязательно с тонировкой. Впрочем, его устроит любой автомобиль ВАЗ.

Концертную деятельность он готов начать уже в сентябре, его программа называется «Не сдавайся».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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