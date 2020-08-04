Полумилионному пассажиру саратовского аэропорта вручили подарки
В саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 4 августа, зарегистрировали полумиллионного пассажира.
Как сообщили «КП-Саратов» в аэропорту, Алексей Тимофеев вылетел рейсом в Санкт-Петербург.
500-тысячный пассажир получил право бесплатного посещения бизнес-зала и подарки.
Юбилейный пассажир получил подарки. Фото пресс-службы аэропорта "Гагарин"
За первые семь месяцев 2020 года через аэропорт прошли более 249 тыс. пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU