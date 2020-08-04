2020-08-04T15:27:36+03:00
Общество

Полумилионному пассажиру саратовского аэропорта вручили подарки

Мужчина улетел в Санкт-Петербург
Екатерина Семенова
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Мужчина стал 500-тысячным пассажиром саратовского аэропорта. Фото пресс-службы аэропорта "Гагарин"Мужчина стал 500-тысячным пассажиром саратовского аэропорта. Фото пресс-службы аэропорта "Гагарин"
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В саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 4 августа, зарегистрировали полумиллионного пассажира.

Как сообщили «КП-Саратов» в аэропорту, Алексей Тимофеев вылетел рейсом в Санкт-Петербург.

500-тысячный пассажир получил право бесплатного посещения бизнес-зала и подарки.

Юбилейный пассажир получил подарки. Фото пресс-службы аэропорта "Гагарин"

Юбилейный пассажир получил подарки. Фото пресс-службы аэропорта "Гагарин"

За первые семь месяцев 2020 года через аэропорт прошли более 249 тыс. пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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