Полумилионному пассажиру саратовского аэропорта вручили подарки

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:27:36+03:00

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В саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 4 августа, зарегистрировали полумиллионного пассажира.

Как сообщили «КП-Саратов» в аэропорту, Алексей Тимофеев вылетел рейсом в Санкт-Петербург.

500-тысячный пассажир получил право бесплатного посещения бизнес-зала и подарки.

Юбилейный пассажир получил подарки. Фото пресс-службы аэропорта "Гагарин"

За первые семь месяцев 2020 года через аэропорт прошли более 249 тыс. пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU