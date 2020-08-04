В Саратовской области с начала 2020 года ликвидирован 61 очаг бешенства животных

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:17:30+03:00

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В Саратовской области выявили 77 случаев заболевания бешенством у животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, в 69 населенных пунктах ввели карантин, в 61 он отменен.

С учетом выявленных в прошлом году случаев, ограничения остаются в 20 пунктах.

Отметим, что за январь – июль 2020 года в регионе привили 215 тыс. домашних и сельскохозяйственных животных, в природных зонах разложено 612 тыс. приманов с вакциной.

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ИСТОЧНИК KP.RU