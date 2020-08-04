Пьяная женщина лягнула полицейского в Аркадаке

В Аркадаке Саратовской области 39-летняя женщина призналась в нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении гражданки возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что вечером 11 июля пьяная женщина шла из гостей. Она зашла во двор отдела полиции и начала ругаться. Правоохранители поинтересовались, что случилось, и заодно предложили женщине пройти проверку на алкоголь. Сначала она согласилась, но по пути в больницу передумала, попыталась уйти, а когда ее начали останавливать, лягнула полицейского в бедро.

Во время расследования гражданка раскаялась в содеянном.

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