В Энгельсе к борьбе с сорняками могут привлечь прокуратуру

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:10:28+03:00

На совещании в администрации Энгельсского района обсудили борьбу с сорняками. Фото администрации

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Глава Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников остался недоволен уборкой сорняков в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, на постоянно действующем совещании он заявил, что ситуация остается сложной.

- Ресурсоснабжающие организации, например, плохо реагируют на просьбы следить за территориями, где проходят их коммуникации. Хотя они деньги берут за обеспечение порядка в охранных зонах, в тарифе у них это есть. Значит, надо жестче работать в этом направлении, прокуратуру подключать, — сказал Стрельников.

По словам председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации ЭМР Ивана Кононенко, ежедневно сорняки уничтожаются в парках и скверах. Общая площадь покосов составила 18 тыс. кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU