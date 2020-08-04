Саратовцы предпочитают Сочи заграничным курортам
Сейчас границы между Россией и другими странами постепенно открываются, можно поехать отдыхать, например, в Турцию.
Однако исследования одной из интернет-площадок по аренде жилья на небольшой срок показали, что интерес к российским курортам не спадает.
Вырос интерес к Симферополю (+51,6%), Севастополю (+51,4%), Новороссийску (+41,7%), Керчи (+40,1%) и Судаку (+27,6%).
Саратовцы выбирают отдых в Сочи, среди жителей городов, выбирающих это направление, жители областного центра занимают седьмое место.
Отметим, что жители южных городов, таких как Симферополь, Севастополь выбирают отдых в Ялте и Феодосии.
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ИСТОЧНИК KP.RU