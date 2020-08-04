Саратовцы предпочитают Сочи заграничным курортам

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:04:33+03:00

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Сейчас границы между Россией и другими странами постепенно открываются, можно поехать отдыхать, например, в Турцию.

Однако исследования одной из интернет-площадок по аренде жилья на небольшой срок показали, что интерес к российским курортам не спадает.

Вырос интерес к Симферополю (+51,6%), Севастополю (+51,4%), Новороссийску (+41,7%), Керчи (+40,1%) и Судаку (+27,6%).

Саратовцы выбирают отдых в Сочи, среди жителей городов, выбирающих это направление, жители областного центра занимают седьмое место.

Отметим, что жители южных городов, таких как Симферополь, Севастополь выбирают отдых в Ялте и Феодосии.

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ИСТОЧНИК KP.RU