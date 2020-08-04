Пожарные тушили вещи в двух домах Саратовской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:01:25+03:00

В обоих случаях выезжали несколько единиц техники

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Вчера, 3 августа, в 14:10 пятеро пожарных и две единицы техники выезжали тушить вещи на площади 15 кв. м в двухквартирном доме на Стадионной улице Ершова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.

Второе сообщение о возгорании на улице Радищева в Саратове площадью 1 кв. м поступило на пульт «01» в 18:23. На место ЧП отправились десять пожарных и три единицы техники.

В обоих случаях возгорания ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU