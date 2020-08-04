Три улицы в Саратове остались без воды
Идут работы на коммуникациях
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Сегодня, 4 августа, без воды остались жители Одесской улицы, 5–26, 2 и 5-го Одесских тупиков в Ленинском районе Саратова.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, как только закончатся работы на водопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU