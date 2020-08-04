2020-08-04T14:21:26+03:00
Происшествия

Выпивший саратовец обокрал друга

Мужчина унес инструменты
Дарья Вострикова
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Суд признал 33-летнего рецидивиста из Саратова виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ночь с 12 на 13 апреля он пил со своим знакомым в доме на Жигулевской улице.

Внимание мужчины привлекли инструменты, лежавшие под столом.

Пока хозяин жилища был в другой комнате, он прихватил торцовочную пилу, лобзик и дисковую пилу на общую сумму свыше 10 тыс. рублей и ушел.

Теперь вор проведет восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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