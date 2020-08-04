2020-08-04T14:54:42+03:00
Общество

Саратовские УК получили штрафы на 11,5 млн рублей

Цифра выросла по сравнению с прошлым годом
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовские управляющие компании получили штрафы на сумму в 11,5 млн рублей от жилищной инспекции региона.

Эти данные привел начальник ГЖИ Сергей Вербин в ходе брифинга.

За первые шесть месяцев 2020 года в отношении организаций и должностных лиц выписали 323 постановления — в 1,8 раза больше, чем в 2019 году.

Сумма взысканий также выросла, в два раза.

После проверок местным жителям сделали перерасчет на общую сумму в 7,2 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полумилионному пассажиру саратовского аэропорта вручили подарки
В Саратовской области с начала 2020 года ликвидирован 61 очаг бешенства животных
Саратовский институт стекла снова уличен в незаконном пользовании городским водопроводом
В Саратове с рельсов сошел поезд
Жителей Саратовской области предупредили о грозе
Пьяная женщина лягнула полицейского в Аркадаке
В Энгельсе к борьбе с сорняками могут привлечь прокуратуру
Саратовцы предпочитают Сочи заграничным курортам
Пожарные тушили вещи в двух домах Саратовской области
Три улицы в Саратове остались без воды
Выпивший саратовец обокрал друга
Жителям центральных улиц Саратова включили воду
Саратовские УК получили штрафы на 11,5 млн рублей
Министр строительства и ЖКХ ответит на вопросы жителей области в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов»
Мужчина ударил шумного подростка ножом в живот в селе под Энгельсом
На месте приземления Гагарина демонтировали фигуру первого космонавта