Саратовские УК получили штрафы на 11,5 млн рублей
Саратовские управляющие компании получили штрафы на сумму в 11,5 млн рублей от жилищной инспекции региона.
Эти данные привел начальник ГЖИ Сергей Вербин в ходе брифинга.
За первые шесть месяцев 2020 года в отношении организаций и должностных лиц выписали 323 постановления — в 1,8 раза больше, чем в 2019 году.
Сумма взысканий также выросла, в два раза.
После проверок местным жителям сделали перерасчет на общую сумму в 7,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU