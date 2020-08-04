Саратовские УК получили штрафы на 11,5 млн рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:54:42+03:00

Цифра выросла по сравнению с прошлым годом

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Саратовские управляющие компании получили штрафы на сумму в 11,5 млн рублей от жилищной инспекции региона.

Эти данные привел начальник ГЖИ Сергей Вербин в ходе брифинга.

За первые шесть месяцев 2020 года в отношении организаций и должностных лиц выписали 323 постановления — в 1,8 раза больше, чем в 2019 году.

Сумма взысканий также выросла, в два раза.

После проверок местным жителям сделали перерасчет на общую сумму в 7,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU