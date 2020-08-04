2020-08-04T14:48:21+03:00
Происшествия

Мужчина ударил шумного подростка ножом в живот в селе под Энгельсом

Пострадавший был госпитализирован
Екатерина Семенова
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В Энгельсском районе Саратовской области 17-летнего парня пырнули ножом в живот.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось днем 3 августа в доме села Красный Яр.

По версии следствия, его вместе с приятелем пригласил к себе общий знакомый, и они устроились на кухне. 62-летний дядя юноши остался недоволен шумом и несколько раз делал замечание. Компания проигнорировала мужчину, и тот в ярости ударил гостя ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован с непроникающей раной брюшной полости.

Сейчас следователи и полиция ведут проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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