Мужчина ударил шумного подростка ножом в живот в селе под Энгельсом

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсском районе Саратовской области 17-летнего парня пырнули ножом в живот.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось днем 3 августа в доме села Красный Яр.

По версии следствия, его вместе с приятелем пригласил к себе общий знакомый, и они устроились на кухне. 62-летний дядя юноши остался недоволен шумом и несколько раз делал замечание. Компания проигнорировала мужчину, и тот в ярости ударил гостя ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован с непроникающей раной брюшной полости.

Сейчас следователи и полиция ведут проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU