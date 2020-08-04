Мужчина ударил шумного подростка ножом в живот в селе под Энгельсом
В Энгельсском районе Саратовской области 17-летнего парня пырнули ножом в живот.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось днем 3 августа в доме села Красный Яр.
По версии следствия, его вместе с приятелем пригласил к себе общий знакомый, и они устроились на кухне. 62-летний дядя юноши остался недоволен шумом и несколько раз делал замечание. Компания проигнорировала мужчину, и тот в ярости ударил гостя ножом в живот.
Пострадавший был госпитализирован с непроникающей раной брюшной полости.
Сейчас следователи и полиция ведут проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU