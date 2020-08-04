2020-08-04T14:40:02+03:00
Общество

Три кинолога с овчарками саратовского ОМОНа получили награды

Питомцы показали свои качества
Дарья Вострикова
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В Управлении Росгвардии по Саратовской области прошло первенство на звание лучшего специалиста-кинолога.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, за звание лучших боролись пять команд из ОМОНа и ОМОНа на транспорте.

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Собаки должны были найти взрывоопасные предметы на стометровом участке дороги, в помещении, транспорте и предметах.

- Мы максимально усложнили задание для выполнения задач и приблизили их к реальности, чтобы выявить лучшего специалиста и определить недостатки в работе кинологов и собак, — отметил начальник кинологической группы территориального управления капитан Айрат Хафизов.

Первое место получил инспектор инженерно-технического отделения прапорщик ОМОН Игорь Киреев с немецкой овчаркой по кличке Тайга, второе место досталось младшему инспектору – кинологу инженерно-технической группы ОМОН на транспорте старшине Ивану Логачеву с напарницей Польди. Третье место выиграл инспектор-кинолог инженерно-технического отделения ОМОН прапорщик Михаил Сенькин с собакой «Линдой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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