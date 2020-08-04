2020-08-04T12:58:28+03:00
Происшествия

Саратовец остался без водительских прав из-за долгов по штрафам

В отношении мужчины возбудили 162 исполнительных производства
Дарья Вострикова
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По решению суда саратовца лишили водительских прав из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении него возбудили 162 исполнительных производства.

По месту регистрации мужчину не нашли, поэтому его объявили в розыск. Он позвонил сам приставам и сказал, что не собирается ничего отдавать.

Имущество, работа, счета в банке — всего этого у гражданина нет. Поэтому ему запретили приближаться к рулю транспорта до тех пор, пока он не отдаст деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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