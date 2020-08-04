2020-08-04T14:36:11+03:00
Происшествия

Житель села под Марксом отработает долг в 178 тыс. рублей по алиментам перед детьми

Мужчина год не перечислял никаких средств на содержание сына и дочери
Дарья Вострикова
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Суд признал 42-летнего жителя села Ястребовка Марксовского района виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 5 марта 2019 по 20 февраля 2020 года сумма долга перед 12-летним сыном и пятилетней дочерью превысила отметку в 178 тыс. рублей.

Теперь мужчина проведет полгода на исправительных работах, десятую часть своей зарплаты он будет отдавать государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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