Житель села под Марксом отработает долг в 178 тыс. рублей по алиментам перед детьми
Суд признал 42-летнего жителя села Ястребовка Марксовского района виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 5 марта 2019 по 20 февраля 2020 года сумма долга перед 12-летним сыном и пятилетней дочерью превысила отметку в 178 тыс. рублей.
Теперь мужчина проведет полгода на исправительных работах, десятую часть своей зарплаты он будет отдавать государству.
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ИСТОЧНИК KP.RU