Мечта о собственном шпице привела жителя Энгельса к мошенникам
Мошенники подстерегают на каждом углу. К сожалению, об этом не знал 30-летний житель Энгельса, когда решил купить собаку.
- На одном из сайтов мужчина нашел объявление. Предложенная цена 15 тыс. рублей за шпица устроила покупателя. По словам продавца, он и животное находятся в Москве. Под предлогом оформления доставки, он выведал у собеседника данные карты, с которой списались 16 тыс. рублей.
После этого покровчанин остался и без денег, и без собаки. Полиция просит не раскрывать конфиденциальные данные своих банковских карт при покупке и продаже в интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU