2020-08-04T12:44:27+03:00
Происшествия

Мечта о собственном шпице привела жителя Энгельса к мошенникам

У мужчины списали 16 тыс. рублей, а собаку не прислали
Ольга Симонова
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Мошенники подстерегают на каждом углу. К сожалению, об этом не знал 30-летний житель Энгельса, когда решил купить собаку.

- На одном из сайтов мужчина нашел объявление. Предложенная цена 15 тыс. рублей за шпица устроила покупателя. По словам продавца, он и животное находятся в Москве. Под предлогом оформления доставки, он выведал у собеседника данные карты, с которой списались 16 тыс. рублей.

После этого покровчанин остался и без денег, и без собаки. Полиция просит не раскрывать конфиденциальные данные своих банковских карт при покупке и продаже в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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