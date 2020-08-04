Ансамбли «Варенька» и «Старлайт» из Саратова стали дипломантами Всероссийского конкурса
Два творческих коллектива из Саратовской области стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре народного творчества имени Руслановой, отборочные этапы прошли в номинации «Культура — это мы!».
Из 60 финалистов жюри выбрало 20. Среди них два представителя Саратовской области: ансамбль народного танца «Варенька» городского Дома культуры национального творчества и вокальный ансамбль «Старлайт» Дворца культуры «Россия».
Ансамбль "Варенька"
Они получили дипломы первой степени и вместе с лауреатами приглашены на заключительные концерты в Москву. Торжественные мероприятия запланированы на осень, если позволит эпидситуация.
Ансамбль "Старлайт"
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ИСТОЧНИК KP.RU