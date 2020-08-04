Ансамбли «Варенька» и «Старлайт» из Саратова стали дипломантами Всероссийского конкурса

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:43:16+03:00

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Два творческих коллектива из Саратовской области стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре народного творчества имени Руслановой, отборочные этапы прошли в номинации «Культура — это мы!».

Из 60 финалистов жюри выбрало 20. Среди них два представителя Саратовской области: ансамбль народного танца «Варенька» городского Дома культуры национального творчества и вокальный ансамбль «Старлайт» Дворца культуры «Россия».

Ансамбль "Варенька"

Они получили дипломы первой степени и вместе с лауреатами приглашены на заключительные концерты в Москву. Торжественные мероприятия запланированы на осень, если позволит эпидситуация.

Ансамбль "Старлайт"

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ИСТОЧНИК KP.RU