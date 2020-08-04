Балаковец взял бронзу первенства России по спидвею

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:41:20+03:00

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Спортсмен из Балакова, Александр Кайбушев из местной «Турбины», выиграл третье место на личном первенстве России среди юниоров до 19 лет по спидвею.

Он набрал 13 из 15 очков за пять гонок — три раза пришел первым и два раза уступил одно место соперникам.

За звание лучших в Тольятти приезжали бороться спортсмены из четырех городов РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU