Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве детсада в Саратове

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:14:24+03:00

Не были выполнены работы на 2,5 млн рублей

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В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об особо крупном размере бюджетных средств.

По версии следствия, в мае 2019 года МКУ «Капитальное строительство» заключило договор на строительство детского сада комбинированного вида «Мадагаскар» на 9-й Дачной. Стоимость работ по смете составила 147 млн рублей, однако строительная компания включила в акты ряд невыполненных работ. Тем самым разница составила 2,5 тыс. рублей, которые были оплачены из федерального бюджета.

Прокуратура области передала материалы проверки в СУ СКР региона. Строительство садика велось в рамках национального проекта «Демография».

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU