В Саратове девушка хотела отдых на берегу моря и осталась без 36 тыс. рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:06:01+03:00

После перечисления денег с ней перестали разговаривать

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Жертвой мошенников стала 21-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла в интернете объявление об аренде на несколько суток жилья на курорте Краснодарского края.

Девушка перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и отправила свыше 36 тыс. рублей.

После этого с ней перестали выходить на связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU