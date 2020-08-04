В Саратове девушка хотела отдых на берегу моря и осталась без 36 тыс. рублей
После перечисления денег с ней перестали разговаривать
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Жертвой мошенников стала 21-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла в интернете объявление об аренде на несколько суток жилья на курорте Краснодарского края.
Девушка перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и отправила свыше 36 тыс. рублей.
После этого с ней перестали выходить на связь.
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ИСТОЧНИК KP.RU