В Энгельсе молодой водитель Mazda без прав влетел в «КамАЗ»
Парня госпитализировали
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Вчера, 3 августа, в 23:30 в Энгельсе 18-летний водитель автомобиля Mazda без прав на большой скорости потерял управление и влетел в «КамАЗ», за рулем которого был 51-летний мужчина.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
В результате столкновения у дома №27 на улице Колотилова юношу госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU