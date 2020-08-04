В Энгельсе молодой водитель Mazda без прав влетел в «КамАЗ»

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:58:39+03:00

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Вчера, 3 августа, в 23:30 в Энгельсе 18-летний водитель автомобиля Mazda без прав на большой скорости потерял управление и влетел в «КамАЗ», за рулем которого был 51-летний мужчина.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.

В результате столкновения у дома №27 на улице Колотилова юношу госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU