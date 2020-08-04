Правительство Саратовской области берет кредит почти на 15 млрд рублей
Министерство финансов Саратовской области объявило аукцион на открытие кредитной линии.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минфине, общая сумма невозобновляемого кредита составит 14 963,8 млн рублей.
Срок кредита — от одного до трех лет и ставки 5,25% годовых.
Заявку на участие в торгах можно подать до 16 часов 19 августа. Сам аукцион должен состояться 21 августа.
- Привлекаемые средства в сумме 2 980,3 млн рублей будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета, 11 983,5 млн рублей — на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками от 6,655 до 7% годовых, — сообщили в Минфине.
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ИСТОЧНИК KP.RU