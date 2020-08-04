Правительство Саратовской области берет кредит почти на 15 млрд рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:13:29+03:00

Деньги должны пойти на рефинансирование других кредитов

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Министерство финансов Саратовской области объявило аукцион на открытие кредитной линии.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минфине, общая сумма невозобновляемого кредита составит 14 963,8 млн рублей.

Срок кредита — от одного до трех лет и ставки 5,25% годовых.

Заявку на участие в торгах можно подать до 16 часов 19 августа. Сам аукцион должен состояться 21 августа.

- Привлекаемые средства в сумме 2 980,3 млн рублей будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета, 11 983,5 млн рублей — на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками от 6,655 до 7% годовых, — сообщили в Минфине.

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ИСТОЧНИК KP.RU